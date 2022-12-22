TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Asgari ücreti değerlendirdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 yılı için 8 bin 506 TL olarak belirlenen asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, 5 Bin 500 TL'den 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücretteki artışı Türkiye Değişim Partisi olarak olumlu karşıladıklarını belirtti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Asgari ücret konusunda aylardır süregelen çalışmalar bugün somuta ulaşmıştır. Bugünkü şartlarda ve koşullarda ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz Türkiye Değişim Partisi olarak asgari ücrete verilen rakam şu anda son derece olumludur” dedi.

Yeni yılda asgari ücretin siyaset gündeminde olmaması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Farklı bir önerimiz var. Bundan sonra asgari ücreti siyasetin gündeminden kaldırmak ve siyaset malzemesi yapmamak için her dört ayda bir enflasyon şartlarına göre asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Asgari ücret dönemi geldiği zaman bir siyasi parti 25 lira öbürü 15 lira öbürü 20 lira denmesi doğru bir mantık değildir. Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun bilincinde bir partiyiz. Her dört ayda bir enflasyon durumuna göre asgari ücret sabitlenmeli ve Türkiye'nin gündeminden asgari ücret siyaset malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Lokman Sarıkurt - Tuncer Cengiz

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