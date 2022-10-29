TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99.Yıldönümünde büyük Atatürk'ü ve silâh arkadaşlarını minnet, şükran, sevgi ve saygıyla anıyorum. Kurulduğu günden bu yana cumhuriyeti içine sindiremeyenler var. Fırsat buldukları her an cumhuriyetimizi hedef alıyorlar. İçeriden ve dışarıdan yıkmaya çalışıyorlar. Ama cumhuriyet ona sahip çıkanlar sayesinde, dayandığı ilkeler, kurumlar ve kurallar sayesinde erdemli yolculuğuna devam ediyor. Cumhuriyeti hedef alanlar ve içine sindiremeyenlerin asıl dertlerinin anayasamızın ilk dört maddesi ve özellikle devletin laikliği ilkesi olduğunu iyi biliyoruz. Türkiye'de farklı dinlere ve mezheplere mensup olanlar var mı? Var. Peki, devlet laik olmasa herkes kendi inancını nasıl koruyacak? Herkes kendi inancının gereğini nasıl yerine getirecek? Laiklik, hiç kimsenin dini, inancı veya mezhebi nedeniyle ayrımcılık görmemesi demektir. İnançlara saygılı laiklik Cumhuriyet'in bir nimetidir. Cumhuriyet, dil, din, ırk farklılığı gözetmeksizin bu ülkenin bütün insanlarını kucaklar. Ben şoför Hakkı'nın oğluyum. Erzincan'ın bir köyünde, iki göz odalı bir evde doğdum. Cumhuriyet sayesinde 30 yaşında milletvekili oldum. Cumhuriyet sayesinde belediye başkanı oldum. Cumhuriyet sayesinde arkadaşlarımla bir araya geldik ve “biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz” dedik parti kurduk. Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor. Cumhuriyet sayesinde özgürce yaşıyoruz. Cumhuriyet olmasaydı ne benim ne de oturdukları koltuğu borçlu oldukları cumhuriyeti içine sindiremeyenlerin bu ülkede esamesi okunmazdı. Atatürk'ü ve cumhuriyeti savunmak, bu topraklarda yaşayan herkesin boynunun borcudur. Bu güzel ülkenin neresinde doğmuş olursak olalım, hangi etnik kökene, inanca sahip olursak olalım, hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım; gelin Cumhuriyet'in etrafında birleşelim. Gelin, cumhuriyetin değerini bilelim. Yaşasın Cumhuriyet! Sonsuza dek Cumhuriyet!”

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