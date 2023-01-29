TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'NATO artık ABD'nin bir aparatı haline gelmiştir'

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir ziyaretleri çerçevesinde Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi. Cezaevi önünde yaptığı açıklamada af taleplerini yineleyen Sarıgül, "9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulunduk. O günden bu güne kadar 93 tane cezaevini defalarca dolaştım. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz, siyasi bir talep değil, kesinlikle vicdani bir taleptir. Af çıkar da bize bir faydası olur mu, af çıkarsa şu kadar oy alır mıyız, şu kadar oy kaybeder miyiz? Kesinlikle burada değiliz. 285 binin üzerindeki mahkum, parlamentodan çıkacak olan haberi bekliyor. Pandemi koşulları münasebetiyle çek ve senetlerini ödeyemeyen esnaflarımız oldu. Ne yazık ki uyuşturucu batağına bulaştırılan binlerce gencimiz oldu. Onların anneleri ve babaları son derece mağdur" ifadelerini kullandı.

"NATO artık ABD'nin bir aparatı haline gelmiştir"

NATO'yu ABD'nin talimatıyla hareket eden bir teşkilat olmakla eleştiren Sarıgül, "NATO bağımsız değildir. NATO özgür değildir. NATO özellikle komşumuz Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmaktadır. NATO artık ABD'nin bir aparatı haline gelmiştir. 2 tane NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan. Bakıyorsunuz ki NATO Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor ama aynı silahları 20 kilometre ötedeki Türkiye'ye getirmiyor. NATO bağımsızlığını yitirmiştir. NATO işlevini yitirmiştir. NATO, NATO üyesi ülkelere eşit olarak davranmamakta, ABD'nin aparatı olmak durumundadır. Parlamentodaki bütün siyasi partileri göreve çağırarak mutlaka gizli oturumla NATO'nun karanlık emellerini ve NATO'nun ABD'nin aparatı, oyuncağı olduğunu konuşmamız lazım. NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz, çünkü NATO artık ABD'nin talimatını alan bir teşkilat durumundadır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki: ayıdan post, Amerika'dan da dost olmaz" şeklinde konuştu.

"Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı"

Altılı masanın bir an önce adayını duyurmasını gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık muhalefet partileri özellikle altılı masa bir an önce adayını açıklaması lazım. Altılı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın artık beklentisi üst noktaya kadar geldi. Altılı masa yarın değil, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" dedi.

Sarıgül, cezaevi önündeki açıklamanın ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Abdullah Güçlü - Erhan Can



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