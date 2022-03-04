Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini “vergi memuru” görevlisi gibi göstererek vurgun yapan bir şebekeyi tespit etti. Hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan 9 dolandırıcı tespit edildi.

Ankara, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 8 dolandırıcı yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

5 milyon 370 bin lira bedelli senetleri icradan tahsil ettiler

Mali Polisin düzenlediği operasyonunun ayrıntısında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Buna göre dolandırıcıların, teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri 5 milyon 370 bin lira bedelli 5 senedi iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları, bu senetleri de ciro ederek icra takibi üzerinden tahsil ettikleri ortaya çıktı.

Sadık Kahraman

