Tech Brands Turkey araştırmasına göre bilgisayar sektörünün lideri Casper

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin teknoloji tabanlı ilk ve tek ödülü olma özelliğini taşıyan Tech Brands Turkey'de jüriyi tüketiciler oluşturuyorken, Türkiye'nin en teknolojik markaları NielsenIQ Türkiye'nin yaptığı araştırmayla belirleniyor. Tech Brands Turkey'in 2021 yılı “Bilgisayar Sektörü” kategorisinin birincilik ödülünü bu yıl da kazanan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, bu ödüle üst üste üçüncü kez sahip oldu.

40 farklı kategoride Türkiye'nin teknoloji markaları belirlendi

Pazarlamasyon ve bağımsız araştırma kuruluşu NielsenIQ Türkiye iş birliği ile düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey, Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan rapor sonucunda belirleniyor. Akaryakıttan bilgisayara, havayolundan sağlık alanına kadar 40 farklı kategoride marka tüketici algısının ölçümlendiği araştırmada ödüllendirilen teknolojik markalar, herhangi bir başvuru olmadan halk jürisi ile seçiliyor. Türkiye'nin en teknolojik markaları, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde Aralık ayında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grubundan bin kişi ile online anket yöntemi kullanıldı. Ankete katılanların erkek kadın oranı aynı iken, yaş ortalaması da 37 oldu.

Casper üst üste 3. kez bilgisayar kategorisinin birincisi oldu

Türkiye'nin teknolojisine ve dijital dönüşümüne 30 yıldan fazladır yön veren Casper, Tech Brands Turkey araştırmasında bu yıl da ödül sahibi oldu. Üçüncü kez düzenlenen araştırmada Casper'ın yine ve yeniden “Bilgisayar Sektörü” kategorisinde ödüllendirilmesinin gurur verici olduğunu aktaran Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, “Ülkemizde tüketiciler tarafından bilgisayar alanında lider marka olarak görülmek ve bunun üst üste üçüncü kez kanıtlanması paha biçilemez bir mutluluk veriyor. Türkiye'nin en büyük bilgisayar üreticisi olarak sektördeki lider marka konumumuzu korumaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan ekibimizle teknoloji severlere ihtiyaç duydukları cihazları her zaman iyi kalite ve fiyatla sunacağımıza ve tüketici dostu marka olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde bayrak taşıyıcılığına devam edeceğimize inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.