TECNO Mobile, SPARK 3 Pro'nun Android Q Beta'ya yükseltme planlarını duyurdu

Mobil telefon markası TECNO Mobile, Google IO 2019'da Android P işletim sistemiyle çalışan SPARK 3 Pro modelini, Q Beta sürümünde çalışacak şekilde yükselteceklerini duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan TRANSSION Başkan Yardımcısı ve TECNO Mobile Genel Müdürü Stephen HA şöyle konuştu: "Google ile olan işbirliğimizi geliştirdiğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl, kısa süre sonra piyasaya sürülecek Android Q sistemiyle birlikte TECNO SPARK 3 Pro, yükseltilerek kullanıcılara daha hızlı Q sürümü yükseltme imkanı sağlayacaktır. SPARK 3 Pro modeli, Yapay Zekalı Parlak Kamera ve 32GB ROM + 2GB RAM donanımına sahip bir 4G akıllı telefondur''.