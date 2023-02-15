Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, yaşadıkları 6 katlı binadan yaralı olarak kurtulan Mustafa coşkun, eşi Ayten Coşkun ve çocukları Mustafa (7) ile Ada Coşkun'un (3) tedavileri Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor. Deprem anına ilişkin sadece şiddetli ses ve uğultu hatırladığını gözyaşları içerisinde anlatan anne Ayten Coşkun, "O gün için sadece ses hatırlıyorum, çok soğuktu. Uğultu vardı depremden önce ve çok şiddetliydi. Bizim binamız 6 katlıydı, fayanslar patlamıştı, sesler geliyordu. Bir an önce çocuklarımı çıkarmak istemiştim, çıkarttım da. Çıktıktan sonra 2 binanın yıkıldığını gördüm, orada arkadaşım yaşıyordu. Az ileri gittikten sonra birçok bina göçmüştü, Ebrarlar göçmüştü, insanlar çok bağırıyordu. Hava çok soğuktu, hatırladığım şey bu. Bizi Göksun'a götürdüler, Göksun Devlet Hastanesinde ikinci depreme yakalandık. Orası biraz hasar aldı, çökmeler oldu, çadıra yerleştirdiler, çok soğuktu. Ama sağlıkçılar bizi hiç bırakmadı. Dondular, montları yoktu, çünkü aniden yakalandık. Ama onlar hiç bırakmadı bizi" diye konuştu.

"Kayseri Şehir Hastanesinde tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar"

Tedavi için Kayseri Şehir Hastanesine geldiklerini ve burada çalışanların kendilerinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını da sözlerine ekleyen Ayten Coşkun, "Kayseri Şehir Hastanesine geldik. Kaymakam'a sormuştum, 'Bizi orada karşılayacaklar mı?' diye. Gerçekten biz geldik, bizi aldılar, tedaviye başladılar. Başhekim yardımcısını gördüm, 'Taburcu oldun' dedi. Korktum dışarıda kalacağım diye. 'Korkma, ben seni dışarıda bırakmayacağım' dedi. Bırakmadı da. Kardeşimi kaybettim, 'Hocam kardeşimi bulamadım' dedim, buldu. Kızlarımı da getirdi, hepsini getirdi hamdolsun. Burada her şeyimizi karşıladılar. Kahramanmaraş'tan çıktığımızda üzerimizde hiçbir şeyimiz yoktu, hepsini tamamladılar, hiçbir ihtiyacımız kalmadı. İyileşip hayata döneceğiz. Gideceğiz, çok özledim" şeklinde konuştu.

Turan Bulut

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