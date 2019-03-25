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Tedavi için hastaneye gidince göçük altında kalmaktan kurtuldular

Tedavi için hastaneye gidince göçük altında kalmaktan kurtuldular
Tedavi için hastaneye gidince göçük altında kalmaktan kurtuldular

Siirt'in Şirvan ilçesinde, aşırı yağış nedeni ile kerpiç evde göçük yaşandı. Olay anında tedavi için Siirt merkezdeki bir hastanede bulunan çift, yıkılan evlerinin altında kalmaktan kurtuldu.

Tedavi için hastaneye gidince göçük altında kalmaktan kurtuldular - Tıkla İzle

Şirvan ilçesi Narlıkaya köyü Tüylüce mezrasında Sevdin Bumin (67) ve Meryem Bumin (56) çiftinin yaşadığı evin bir bölümünde yoğun yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Olay anında evde bulunmayan Sevdin ve Meryem Bumin çiftinin tedavi için Siirt Devlet Hastanesi'ne geldiği ve yıkılan evlerinin altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Eşini muayene ettirmek için Siirt'e getirdiğini belirten Sevdin Bumin, evlerinde göçük meydana geldiğini duyduğunu, hastaneye gelmemeleri halinde göçük altında kalacaklarını söyledi. Sevdin Bumin, "Evim şu an yıkılmış. Ben hanımı Siirt'te getirdim, hastaydı onun için Siirt'te kaldık.

Evim yıkılmış, ben orada olsaydım ikimizde içinde kalabilirdik. Şuan devletten yardım istiyorum, aşırı yağışlardan dolayı evim yıkılmış, yatacak bir yerim yok. Eniştemin yanına geldim, devletten evimi yapmaları için yardım istiyorum. Hanımla beraber evsiz kaldım, gidecek yerim yok. Hanımın 5 tane şehidi var, devlet ona sahip çıksın. Hanımı Siirt'te hastaneye getirdim eğer biz de orada olmuş olsaydık göçük altında kalacaktık" dedi.  

Selami Deniz

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