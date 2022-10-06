Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular

Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Abide Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da yaşayan Eray Adakoğlu, felçli annesi Fatma Adakoğlu'nu tedavisi için Karabük'ten alıp Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Annesinin hastaneye yatış işlemleri sonrası, anne babasıyla vedalaşıp Ankara'ya dönen Adakoğlu, akrabalarının aramasıyla eve hırsız girdiğini öğrenip tekrar Karabük'e geldi. Eve gelen polis ekipleri inceleme yapıp delil topladı. Hırsızlık şüphelilerinin zemin kattaki dairenin korkuluğunu kırıp pencereyi açarak içeri girdiği belirlendi.
Yasin Erdem
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