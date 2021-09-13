Tedaviye giderken hastaneye 100 metre kala kazada yaralandı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinin Bölmeçayır Mahallesi'nde ikamet eden Muradiye Günaslan hastalanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktordan randevu aldı.

Genç kadın akrabası Bahri Gökkaya'nın aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 metre mesafedeki kavşakta hemşire Senem Çiçek idaresindeki 05 ABG 092 plakalı otomobil ile Bahri Gökkaya yönetimindeki 55 SH 267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan hasta Muradiye Günaslan yaralandı. Yaralılar kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

