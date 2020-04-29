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Tedbirleri kademeli olarak azaltan Danimarka'da Tivoli Bahçeleri çocuklar için açıldı

Tedbirleri kademeli olarak azaltan Danimarka'da Tivoli Bahçeleri çocuklar için açıldı
Tedbirleri kademeli olarak azaltan Danimarka'da Tivoli Bahçeleri çocuklar için açıldı

Korona virüs tedbirlerinin azaltıldığı ülkelerden Danimarka'da başkent Kopenhag’da bulunan eğlence parkı Tivoli Bahçeleri çocuklar için yeniden açıldı.

Tedbirleri kademeli olarak azaltan Danimarka’da Tivoli Bahçeleri çocuklar için açıldı - Tıkla İzle

Ülkeler korona virüs salgınında alınan önlemleri kademeli olarak kaldırıyor. Birçok ülkede normalleşme süreci başlarken Danimarka'da kademeli olarak kaldırılan önlemlere yenileri ekleniyor. Danimarka'nın en eski ikinci eğlence parkı Tivoli, çocuklar için yeniden açıldı. Kademeli olarak açılan eğlence parkı ilk aşamada çocuklar için ücretsiz olarak kapılarını açtı. Çocuklar için parkın bir bölümü hizmete açıldı. Tivoli Bahçelerinin 10 Mayıs'tan sonra herkese açılması öngörülüyor.

Kopenhag'da bulunan Tivoli Bahçeleri dünyanın en eski ikinci eğlence parkı ve Avrupa'nın en çok ziyaret edilen beşinci tema parkı. Tivoli Bahçeleri, 15 Ağustos 1843 yılında açılmıştı.

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