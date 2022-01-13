Tefecilere yönelik 28 ilde gerçekleştirilen 'Kene' operasyonunda 115 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, yurt genelinde tuzağa düşürdükleri kişileri borçlandırdıktan sonra baskı, cebir ve şiddet uygulayarak tefecilik suçu işleyen 160 kişiyi tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da olduğu 28 ilde düzenledikleri operasyonla 115 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslardan 18'inin yakalama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilirken, ifadesi için emniyete davet edilen 27 şahıstan 21'inin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 9 adet ruhsatsız av silahı, 1 adet “MP5” model otomatik silah, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 132 adet tabanca ve tüfeklere ait fişek, 195 adet çek/senet, 5 adet tapu belgesi, 12 adet noter vekaletnamesi ile çok sayıda belge, 177 adet başka kişilere ait kredi kartı, 22 adet pos cihazı, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 490 adet parfüm, 620 paket sigara paketi, 774 adet puro, 85 adet elektronik sigara kiti, 10 bin 752 adet makaron ve çok sayıda dijital materyal ile 98 bin 295 TL ele geçirildi.

İmzalattıkları senetlerde tahrifat yaptıkları tespit edildi

Tefecilerin borç karşılığında imzalattıkları senetlerdeki tutarı değiştirerek artırdığı, paraya ihtiyacı olan kişilere pos cihazlarından para çekip bir kısmını kendileri için aldıkları, ödenemeyen senetlerin karşılığında borçlandırdıkları kişilerin mallarına zorla el koydukları, borçlarını ödemeyenleri darp ve yakınlarına zarar verme tehdidiyle baskı altına aldıkları öğrenildi.

Ali Nargüner

