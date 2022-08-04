Tefecilik yapan baba ve oğlu tutuklandı

Alanya ilçesinde 9 kişiye faizle para veren baba Ö.A. (69) ve oğlu N.A.'nın (44), yüksek faizleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettikleri öğrenildi. Konu üzerine inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin baba ve oğlunun tehdit yoluyla vatandaşların mülklerini icra yoluyla ellerinden almaya çalıştıklarını belirledi. KOM ekipleri tarafından baba ve oğlu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fadıl Kösedağ