Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde kullanılmayan eski evler için köy muhtarının talebi üzerine ev sahiplerinin onayı alındıktan sonra Alaplı Kaymakamlığı tarafından yıkım kararı alındı. Çevreyi tehdit eden terk edilmiş 60 ila 100 yıllık 7 binanın yıkımı için Alaplı Belediyesi çalışmalara başladı. Ekipler tarafından ev sahiplerine tebliğ yapılmasının ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Daha sonra belediye ekipleri tek tek ahşap binaları iş makinesi ile yıkım için harekete geçti. Ekipler, 7 binayı kısa sürede yıkarak hem vatandaşlara hem de mahalle sakinlerine derin nefes aldırdı.

Tarihe tanıklık etmiş bu emektar ahşap evlerin çevresinde yaşayan aileler, Kmaymakamlık ve Belediyeye teşekkür ettiler. Çocukluk döneminde burada eşiyle tanıştığını söyleyen Doğan Bostancı, ”Bu gördüğünüz metruk evler tehlike saçıyordu ve yıkılması gerekiyordu. Şimdi belediye tarafından yıkılıyor. Daha önce bu binalarda çok hatıralarımız var ve gençliğimizde bu eve çok gelmiştik. Eşimle bu evde tanıştık ve bu evde büyük hatıralarımız var. Bu evler tarihleriyle hatırlanıyordu. İnsan yıkılırken hüzünleniyor, istemeyerek geçmişe gidiyor. Ama bu evlerin yıkılması gerekiyordu, tehlike arz ediyordu, şimdi ise yıkılıyor" diye konuştu.

Ertuğrul Yüksel

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