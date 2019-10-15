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Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor
Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Bilecik’in Bayırköy beldesinde uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlarda da rahatsızlık oluşturan metruk binalar yıkılıyor.

Bayırköy Belediye Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Encümenimiz tarafından, beldemizde asayiş bakımından tehlike arz ettiği, terk edilmiş durumda olup, bir kısmı veya yıkılacak derecede tehlikeli olduğu çevre sağlığı, kamu düzeni, uyuşturucu ile mücadele, mal ve can güvenliği açısından olumsuz etkilere sebep olan metruk bina niteliği taşıyan binalardan 8 adetinin yıkım kararı alınmış olup, ilki yıkılmıştır. Yıkım kararı alınan diğer 7 adet binanın ise yıkımı 15 gün içinde gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Cem Kaan Toka
 

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