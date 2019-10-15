Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Bayırköy Belediye Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Encümenimiz tarafından, beldemizde asayiş bakımından tehlike arz ettiği, terk edilmiş durumda olup, bir kısmı veya yıkılacak derecede tehlikeli olduğu çevre sağlığı, kamu düzeni, uyuşturucu ile mücadele, mal ve can güvenliği açısından olumsuz etkilere sebep olan metruk bina niteliği taşıyan binalardan 8 adetinin yıkım kararı alınmış olup, ilki yıkılmıştır. Yıkım kararı alınan diğer 7 adet binanın ise yıkımı 15 gün içinde gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Cem Kaan Toka

