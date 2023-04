Tehlike tersine seyretti, önce oğlu sonra babası aynı hastalığa yakalandı, şifayı İstanbul'da buldu

Gaziantep'te yaşamını sürdüren depremzede Harun Şencay, doğuştan genetik olarak aort kapak darlığı hastalığına yakalandı. 2013 tarihinde Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi sürecinin ardından ameliyat olarak sağlığına kavuşmuştu. 6 Şubat depreminden sonra baba Hayri Şencay, tedavi olmak için oğlunun 10 yıl önce ameliyat olduğu Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. Sabit Sarıkaya tarafından ameliyatı gerçekleştirilen baba Şencay taburcu edildi.

10 yıl önce babası gibi ameliyat olan Harun Şencay, "Ameliyat olmadan önce bu şekildeki rahatsızlığın çok tehlikeli olduğunu öğrenmiştim. Benim ve babamın hayat kalitesinde kan sulandırıcı tedavilerini bundan sonraki yaşamımızda rahatlıkla idame ettirmemizi sağlayacak bir yöntemle ameliyat olduk. Şu an iyiyim 10 yıldır da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Babamda da rahatsızlık yaklaşık 1 ay önce meydana geldi. Şu an babamda sağlığına kavuştu" dedi.

Deprem sonrası oğlu ile aynı hastalığı geçiren baba Hayri Şencay, "10 sene önce oğlumun doğuştan bir hastalığı vardı. Onu burada ameliyat ettirmiştim. Oğlum da çok şükür ameliyattan sonra bayağı rahatladı. Biz depremden sonra dışarıda yattık. Çok üşümüştüm birkaç gün dışarıda kaldıktan sonra bende de nefes darlığı başladı. Oradan geldik, burada hocam bizi muayene etti. Ameliyat oldum, çok iyiyim. Bu hastanenin aslında doğu tarafında daha çok tanıtılması lazım'' diye konuştu.

Oğlu ile babasını 10 yıl ara ile ameliyat eden Doç. Dr. Sabit Sarıkaya, "aort kapak sonrası aort damarının genişlemesiyle oluşan bir hastalık. Hastalıkta hem aort kapak yetmezliği var hem de aort damarının genişlemesi var. Aort kapak hastalığından da kalp yetmezliğine doğru ilerleyiş evresidir. Teşhisi koyduğumuz müddetçe takip edebiliriz. Ama bu hastalık neticede sinsi ilerleyen bir hastalık. Hastalık ilerledikçe kalbinde anormal bir durum meydana geldikçe, o genişleyen damar bozuldukça baskı yaptıkça ya da patladığında bu hastalığın farkına varılabiliyor ve o zaman her şey tabi ki bitmiş olabiliyor. Bu ameliyatın hastaya sunmuş olduğu yaşam kalitesini arttırıcı özellikleri de bulunmakta. 10 yıl önce yapmış olduğumuz ameliyat ile 10 yıl sonra babasına yapmış olduğumuz ameliyat normalde aynı. Yani 10 yıl önce oğlunda görünmesi fakat 10 yıl sonra babasında görünmesi tamamen hastalığın ilerleyen süreci ile ilişkili bir durum. Kısacası kalpten çıkan büyük aort damarının genişlemesi uygun olan vakalarda bu tarz ameliyatlar yapıp hastaya kapak koruyucu ameliyatın faydalarıyla birlikte iyi bir yaşam kalitesi sunabiliyoruz'' dedi.

