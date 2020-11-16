İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tehlikeli motosiklet yolculuğu!

Tehlikeli motosiklet yolculuğu!
Tehlikeli motosiklet yolculuğu!

Konya’da bir kişinin motosikletinin üstüne yatarak çevreyolu üzerinde tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Tehlikeli motosiklet yolculuğu! - Tıkla İzle

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve kimliği tespit edilemeyen bir kişinin motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapması seyir halindeki diğer yolcular tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletinin üzerine yatan kişinin canını hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkarması yer alıyor. Bir süre cep telefonu kamerasına kaydedilen motosiklet sürücüsünün yolculuğunun nereye kadar devam ettiği bilinmiyor.

Ramazan Çetin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.