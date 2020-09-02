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Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk
Tehlikeli yolculuk

Samsun’da bir vatandaşın eşya dolu kamyonun arkasında akan trafikte keyifle yolculuk etmesi dikkat çekti.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirirken bir taraftan da ‘bu ne rahatlık' dedirtti. Seyir halindeki eşya yüklü kamyonun açık olan arka kapağının üzerinde oturan bir vatandaş, hiçbir emniyet önlemi olmadan yolculuk etti. Sigara içerek, etrafı seyreden şahsın rahatlığı görenleri hayrete düşürdü.

Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan vatandaş, kamyonun arkasına bağlı olan bisiklete de kolunu dayayarak, etrafı seyredip yolculuk etmeye devam etti. Uzun süre trafikte bu şekilde yolculuk eden şahıs, vatandaşların dikkatini çekti.

Erdi Demür

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