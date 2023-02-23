Tek aracını depremzedelere konteyner alana verecek

Yıldırım ilçesi Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, kullandığı 1987 model tek aracını depremzedeler adına bağış yapan kişiye verecek. Depremzede bir aileyi konteyner kazandırmak için harekete geçen muhtar Çakır, uzun yıllardır kullandığı ve tek aracı olan 1987 model aracını satışa çıkarttı. Aracını ise Yıldırım Belediyesi'nin depremzede aileler için açtığı konteyner hesabına 1 adet ev bağışında bulunan kişiye hemen satışını verecek.

Depremzede ailelerin konteyner eve kavuşması için harekete geçtiğini ifade eden Karapınar Muhtarı Mehmet Çakır, "Ben 1999 depreminde Sakarya'da askerdim, o depremi yakinen biliyorum. Ben benim için en değerli olan tek aracımı depremzede kardeşlerime destek olmak için satışa çıkartıyorum. Yıldırım Belediyesi konteyner hesabına 1 adet konteyner bağışı yapan kişiye elinde makbuzuyla geldiği takdirde aracımın satışını vereceğim. Benim tek amacım deprem bölgesindeki bir ailenin sıcak bir yuvaya kavuşması" dedi.

Burak Türker - Ali Erdem

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