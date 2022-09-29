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Tek dostu olan köpeği 4 kez çalındı, isyan etti

Tek dostu olan köpeği 4 kez çalındı, isyan etti
Tek dostu olan köpeği 4 kez çalındı, isyan etti

Bursa'da 4 yıldır beraber yaşadığı köpeği çalınan vatandaş; hırsızlara seslenip, "O bensiz, ben onsuz yaşayamam. Lütfen geri getirin" dedi.

Tek dostu olan köpeği 4 kez çalındı, isyan etti - Tıkla İzle

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ramazan Koç, 4 yıl önce Amerikan Cocker Spaniel cinsi köpek sahiplenip ismini Badi koydu. Köpeğiyle birlikte yaşayan vatandaşın canından çok sevdiği ve en yakın olan arkadaşı köpeği daha önce 3 kez çalındı. Koç, her defasında para ödülü vererek köpeğini geri almayı başardı. Bu kez ödül verecek durumu olmayan vatandaş köpeğini alanlara geri getirmeleri için seslendi.

Burak Türker

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