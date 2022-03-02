Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy, 10. Şubesini Ankara Kızılay'da açtı

Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy, 10. şubesini Ankara Kızılay'da açarak, Türkiye'nin kahve markası olarak müşteri deneyimini hızlandıran, özelleştiren ve basitleştiren teknolojik alt yapısı, uygun fiyat yüksek kaliteli ürünleri ve güçlü franchising sistemi (isim hakkı alarak dükkan açılması) ile hem kahve sektörüne hem kahve tutkunu tüketicilere hem de Türkiye'nin kahve kültürünün geleceğine yön vermek isteyen girişimcilere bir ilk sunuyor. Coffy, Türk kahve sektörüne yeni bir model sunan yüzde 100 yerli ve milli bir kahve markası olarak dünyanın önde gelen kahve zincirleri arasına girmeye hazırlanıyor.

Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy, Kolombiya ve Etiyopya menşeli onlarca kahve çeşidinin yanı sıra tatlı ve tuzlulardan oluşan taptaze atıştırmalıklarını tek fiyata sunarak kaliteli kahve deneyimini ulaşılabilir hale getiren bir marka olarak kahve tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Kızılay'da hayata geçirilen Tek Fiyatlı Kahve Noktası Coffy'nin 10. şubesinin resmi açılışı için tören düzenlendi. Açılış törenine katılan DP Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, açılış konuşması yaparak, beraberinde Domino's Türkiye Tedarik Zinciri, Yatırımlar ve Satınalma Direktörü Muhsin Emre Çevlik ve Coffy Operasyon Grup Müdürü Mehmet Gökçe Nemli ile pasta kesti. Ardından Coffy'nin açılışı için temsili kurdele kesimi gerçekleştirildi.

“Çok başarılı bir şekilde gidiyoruz”

Saranga açıklamasında, 25 sene boyunca Domino's olarak Türkiye'de 620, Rusya'da ise 200 dükkan açtıkları bilgisini vererek, “Bu bilgi birikimimizle Türkiye'de büyük bir farklılık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Yalnız Türkiye'de değil, uluslararası anlamda da kuvvetli bir marka oluşturmak istedik. Bu fikri uzun bir dönemdir konuşuyorduk. İlk şube açılışımızı 2020 yılında Covid-19 gibi kritik bir sürecin başlarında gerçekleştirmemize rağmen durmadık ve 2021'de 9 Coffy şubesi daha açtık. Bugün, 10. şubemizle Ankara Kızılay'dayız. Markamız çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Bütün şubelerimiz operasyonlarını kazançlı bir şekilde yürütüyorlar” diye konuştu.

“Coffy'nin Türkiye'ye uygun, hatta Türkiye'yi aşacak uluslararası bir marka olacağına inanıyorum”

Saranga, kaliteli kahve çeşitleri barındırmasına rağmen Coffy'nin rakiplerinden yüzde 50 daha ucuz olmasının sebeplerini şöyle sıraladı:

“Bunu 25 senelik tecrübe ile yapıyoruz. Bu, Coffy'nin birinci özelliği. İkinci önemli özelliği, Türkiye gibi makroekonomik koşulların zor, enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede tek fiyat uygulaması yaptık. Yani Coffy'ye girince bütün ürünleri, 9 lira 99 kuruştan alabiliyorsunuz. Bu da kaliteli kahve deneyimini ulaşılabilir hale getiriyor, demokratikleştiriyor. Üçüncü en önemli özelliği, Coffy'nin teknolojik altyapısı. Coffy uygulaması şu anda 100 bini aşkın kişi tarafından indirildi, çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hız faktörünün dışında, sadakat programlarıyla da pek çok avantaj sağlıyor. Dijital anlamda son derece gelişmiş bir yapı kurgulamış durumdayız. Dördüncü nokta ise Coffy'nin evlere servis tarafındaki dinamizm. Coffy'nin satışlarının yüzde 35'i evlere servis ile sağlanmakta ve grafik giderek yükseliyor. Coffy'nin Türkiye'ye uygun, hatta Türkiye'yi aşacak uluslararası bir marka olacağına inanıyorum.”

“2022 senesinde hedefimiz 100 şubeye ulaşmak”

Coffy'yi franchising ile büyütmeyi düşündüklerini dile getiren Saranga, “Açtığımız 10 şubenin 5'i bizim şirket dükkanımız, 5'i ise franchise. Şu anda bir Coffy şubesini 50 ile 70 bin dolar arası bir fiyatla açabiliyorsunuz. 2 ile 3 senede de kendini amorti ediyor. Bu konsepti genel olarak mahallenin kahvecisi olarak konumlandırdık. Çok ciddi bir franchise talebi var. İleride her mahallede göreceğiz Coffy'yi. 2022 senesinde hedefimiz 100 dükkana ulaşmak” dedi.

Ahmet Furkan Gülap - Sadettin Aliusta