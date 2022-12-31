İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek

Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek
Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek

Kahramanmaraş’ta yaşayan Fatma ninenin tek hayali ölmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek.

Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Fatma Orhan, “O benim babam” dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez olsun görmek istiyor.
Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu ve onu görmeyi ailesine vasiyet ettiğini söyleyen Orhan, televizyon ekranlarında Erdoğan'ı görünce dünyalar kendisinin oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon ekranlarına çıktığında pür dikkat onu dinleyen Orhan, bir yandan Erdoğan'ın sözlerini dinlerken bir yandan da ona dualar ediyor.
Hayattaki tek isteğinin ölmeden Erdoğan'ı canlı canlı görebilmek olduğunu söyleyen Orhan, “Onu göreyim öyle öleyim. Benim babam o. Televizyonda onu görünce dünyalar benim oluyor. Allah onu bizim üstümüzden eksik etmesin. Allah onun yokluğunu vermesin” dedi.

İsteğinin en kısa zamanda gerçekleşmesi ümidi ile yaşadığını dile getiren Orhan, “Ben kendini görmek istiyorum yeter ki sesini duyayım. Namazlarda her zaman dua ederim ben. Recep Tayyip Erdoğan'a çok selam iletiyorum ve yakın zamanda onu görmek istiyorum” diye konuştu.

Halil Ulubey - Metehan Nazlı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.