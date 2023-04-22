Tek katlı evin ardiyesi alev alev yandı, mahalleliyi sokağa döktü

Yenigün Mahallesi Başlar Sokak'ta bulunan tek katlı evin ardiye kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevke edildi. Bayram gecesi adeta panik oluşturan yangın mahalle halkını sokağa dökerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle tek katlı evin ardiye kısmı kullanılamaz hale gelirken yangın çıkış sebebinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Batuhan Saçar - Orkun Kaya

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