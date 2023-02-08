Tek koluyla depremzedelere yardım ediyor

Elektrik akımına kapılarak bir kolunu kaybeden Metin Koç (40), tek koluyla AFAD'ın depremzedelere yardım malzemelerini paketlediği depoda çalışarak herkese örnek oluyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremin ardından Bursa da vatandaşlar yardım yapmak için seferber oldu. Toplanan yüzlerce tır yardım malzemesi Bursa AFAD'ın koordinasyon merkezinde sınıflara ayrılarak paketlenip, deprem bölgesine gönderiliyor. Metin Koç da bu merkezde tek koluyla gelen yardımları paketlemek için var gücüyle çalışıyor. Yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanan engelli vatandaş, yaptığı işten büyük keyif alıyor.

Elektrik akımına kapılarak 2009 yılında kolunu kaybettiğini ifade eden Metin Koç, "Depremzedelere ilaç olmaya çalışıyoruz. Buradaki yardımlaşmayı görünce bir nebze de olsun rahatlıyoruz. Soğuk havada zor durumda olan depremzede kardeşlerimizi görünce içimiz burkuluyor. Ben deprem bölgesine gitmek istedim ama gidemedim ben de bu şekilde yardımcı oluyorum. Yardım yaparken hiç zorlanmıyorum" dedi.

Burak Türker







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