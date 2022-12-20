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Tek parmağı ile hayata tutundu

Tek parmağı ile hayata tutundu
Tek parmağı ile hayata tutundu

Yüzde 92 engelli serebral palsi hastası 23 yaşındaki Münevver Büşra Ekinci, üniversiteden üstün başarı belgesi ile mezun oldu, ikinci üniversiteyi okumaya devam ediyor. Aynı zamanda EKPSS’ye girip atama bekleyen Büşra, tek parmağıyla yazdığı bir şiir kitabı da çıkardı.

Tek parmağı ile hayata tutundu - Tıkla İzle

İkiz kardeşi ile dünyaya gelen ancak doğum sırasında oksijensiz kaldığı için yüzde 92 engelli olarak serebral palsi tanısı alan 23 yaşındaki Münevver Büşra Ekinci, adeta tek parmağı ile hayata tutundu. İlkokulu örgün eğitimle okuyan, ortaokul ve liseyi ise evde eğitimle bitiren Ekinci, kalem tutamadığı için bilgisayar üzerinden tek parmağı ile derslerine çalıştı. Kendisine evde eğitim veren edebiyat öğretmeni İlknur Gökgöz ise ondaki şiir yeteneğini fark etti. Tek parmakla şiirler yazmaya başlayan, oturduğu Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığında bulunan tüm kitapları okuyan Ekinci, uzaktan eğitimle okuduğu Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünü üstün başarı belgesi ile bitirdi. Açık öğretimle Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okumaya devam eden Ekinci, engelli bireylerin yarıştığı EKPSS'ye de girdi. Atamasını beklerken günlerini okuyarak geçiren Ekinci, Kalpten Nağmeler isimli bir şiir kitabı da çıkardı. Hayatı mücadele ile geçen genç kız, “Tek parmağım, hayata tutunmamı sağladı. Ben başarabildiysem herkes başarabilir” dedi.

"Yılmadım, yılmayacağım"

Şiir yazmayı çok sevdiğini söyleyen Münevver Büşra Ekinci, “14 yaşından beri şiir yazıyorum. Öğretmenim için bir şiir yazmıştım ve bu vesileyle şiire olan ilgimi fark etti. Ardından bir şiir kitabı çıkardım. Bu yüzden çok mutluyum. Ben başarabildiysem herkes başarabilir. Engelimden dolayı yazı yazamadığım için tek parmakla şiir yazdım. Tek parmağım, hayata tutunmamı sağladı. Engelimden dolayı bir takım zorluklar elbette yaşadım. Çevremde bana ‘Yapamazsın' diyenler de oldu ama ben yılmadım ve yılmayacağım. Üniversiteyi bitirdim, EKPSS'ye girdim. Eğer atanırsam ve insanlara yardım edebilirsem ne mutlu bana. Ben bu yola azmederek geldim. Bu yolda annem, babam ve öğretmenim de bana çok destek oldu. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri

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