Tek Taraflı Yarım Baş Ağrısı Nedenleri Ve Tedavisi

Yarım baş ağrısı, tek yönlü baş ağrısı şeklinde de adlandırılmaktadır. Halk arasında yaygın görülen bir problemdir. Bu ağrı genellikle migren rahatsızlığına dayanmaktadır. Tek yönlü baş ağrısı çoğunlukla artarak veya azalarak seyretmektedir. Genel olarak kısa süreli bir problemdir. Seyrek olsa da bazı çeşitleri uzun sürebilmektedir. Böyle bir durum hayati bir risk teşkil edebilmektedir. Ağrı zonklayıcı şekilde de olabilir. Yüksek tansiyon, beyin tümörü, sinüzit, b12 eksikliği, kansızlık, demir eksikliği de tek taraflı baş ağrısı yapabilir.

Migren, yarım baş ağrısının en temel sebebidir. Genellikle migren tek yönlü ağrı olmaktadır. Şakak bölgesinden gözlere tesir edebilmektedir. Kafanın yan kısmında hissedilmekte ve zonklamaktadır. Halk arasında migrenle sıkça karşılaşılmaktadır. Yarım baş ağrısının yalnızca migren olduğu düşünülmemelidir. Genellikle genç erkek bireylerde bölgesel baş ağrısına rastlanılabilmektedir. İleri yaştaki erkeklerde ise temporal arterit denilen baş ağrısı gözlemlenir. Göz ile alakalı problemler de baş ağrısına yol açabilmektedir. Bu durumlar oldukça seyrektir.

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Kaynak: Mavikadin