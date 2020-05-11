Tek teker üstünde kırmızı ışıkta geçen 20 yaş altı iki motorcu polisten kaçamadı



Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametine gitmekte olan iki motorcu tek teker üzerinde kırmızı ışıkta geçerek trafiği tehlikeye attı. Durumu gören polis ekipleri motorcuları durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirirken motorcuların 20 yaş altı olduğu öğrenildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde iki motorcu adeta kuralları çiğnedi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontroller esnasında trafiği tehlikeye atan 20 yaş altı iki motorcuya; motor üzerinde değişiklik yapmaktan, tehlikeli motor kullanmak ve 20 yaş altı olarak sokağa çıkmaktan ceza kesildi. Motorları bağlanan gençler polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

