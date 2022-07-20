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Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti

Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti
Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti

Gaziantep’te yolda yürüyen bir gencin tek yumruk darbesiyle bayılttığı kişiyi gasp ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti - Tıkla İzle

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde yaşandı. Boş sokakta iki arkadaşıyla birlikte yürüyen genç yanından geçen kişiyle tartışmaya başladı. O anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, tartışma sırasında genç, dengesini kaybeden kişinin kafasına yumruk attı. Kafasına aldığı yumruk darbesiyle baygınlık geçiren kişi kafasını kaldırıma çarparak yere yığıldı. Adamın baygınlığını fırsat bilen gencin gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Adamın cebindekileri alan gencin arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaşması görüntüde yer aldı.

Muhammet Abdulkadir Esen

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