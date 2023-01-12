TeKayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, dün yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfi yaşamak isteyenlerin aradığı mekan haline gelen 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, beyaza bürünmesi ile birlikte eşsiz bir manzaraya kavuştu. Her mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret eden vatandaşlar karla oynamanın keyfini çıkarttı. Yaylanın kartpostallık manzarasında hatıra fotoğrafı da çektiren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu.

Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.