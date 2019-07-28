Tekeri patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 16.00 sıralarında Sivas-Malatya Karayolu Ulaş ilçesi Tecer Kavşağı mevkiinde meydana geldi. N.K yönetimindeki 34 DB 9594 plakalı otomobil Tecer Kavşağı mevkiine geldiği sırada tekerleği patladı. Tekerleği patlayan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak karşı yola geçti. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobili gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil içinde sıkışan 3 kişi Ulaş itfaiyesi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Zühal Karataş

