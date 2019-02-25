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Tekerleği patlayan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Tekerleği patlayan araç kaza yaptı: 2 yaralı
Tekerleği patlayan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde seyir halindeyken tekerleği patlayan araç, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde yaşanan kazada Mustafa M. İdaresindeki 44 NS 171 plakalı araç, tekerleği patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki telefon direğine çaptı. Çarpmanın da etkisiyle takla atan araç, tarlaya düşerek durabildi. Kazanın ardından diğer araç sürücülerinin ihbarı ile bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken yaralanan Halil G. (65) ile Mehmet B. (64), itfaiyenin de yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan araçta bulunanların Doğanşehir'in Kurucuova Mahallesine taziyeye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Bahadır Aytekin

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