Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Tokyo'da çeyrek finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda Türkiye Musashino Forest Spor Salonu'nda Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Devreye 37-21 üstün giren milliler, bu iyi oyununu devam ettirdi ve parkeden 80-38'lik skorla galip ayrıldı.

Tek yenilgisini İspanya karşısında alan milli takım, gruptaki son karşılaşma öncesi çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Ay-yıldızlılar gruptaki son karşılaşmasında yarın TSİ 08.45'te Japonya'yla oynayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millilerin Kolombiya karşılaşmasını yerinde takip etti.