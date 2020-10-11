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Tekirdağ lüks otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ lüks otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Tekirdağ lüks otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lüks aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Şarköy sapağı mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Kenan S. (57) yönetimindeki 34 FV 5058 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası sürücü Kenan S. ve yolcu olarak bulunan Süheyla Semra S. (63) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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