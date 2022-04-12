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Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı
Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

Tekirdağ semalarında tur atan kargo uçağı tedirginliğe neden olurken gerçek sonra ortaya çıktı. Teknik arızası bulunan uçağın iniş yapmak için yakıtını bitirmesi gerektiği için tur attığı öğrenildi.

Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı - Tıkla İzle

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya doğru kalkış yapan kargo uçağı bir süre sonra Bulgaristan üzerinden dönüşe geçerek Tekirdağ semalarında tur atmaya başladı. Şehir üzerinde zaman zaman alçak uçuş yapan kargo uçağının yaklaşık 10 defa tur attığını gören bazı vatandaşlar, tedirginlik yaşadı. Uçağın teknik arıza sebebiyle geri döndüğü ve iniş yapmak için yakıtını bitirmesi gerektiği için tur attığı öğrenildi. Uçak, havada 2 saat 25 dakika tur attıktan sonra İstanbul'a yöneldi.



Halil Dağ - Tunay Özdemir

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