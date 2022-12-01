Tekirdağ ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 11 kişi tutuklandı

PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; yaklaşan genel seçimler öncesi, şehir merkezlerinde ve metropollerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman teminini sağlayan, örgütlenme olarak Türkiye Çatı Gençlik Örgütlenmesinin bir parçası olarak faaliyet yürüten, Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütünün Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli 13 şahsın yakalanması ve suç/suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Tekirdağ'da 12, İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 13 adrese operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak ikametlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme, toplatılması olan kitap, dergi ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Geriye kalan 2 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Halil Dağ

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