Tekirdağ yollarında tatil dönüşü yoğunluğu

İstanbul'dan çıkarak Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale gibi illerde Ramazan Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Yerli tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul'un yanın başındaki Tekirdağ'ın karayollarında İstanbul yönüne doğru yoğun bir trafik olduğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğu dron ile havdan da görüntülenirken, kırsal bölgede jandarma ekipleri, polis sorumluluk bölgesinde ise emniyet ekipleri herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca İstanbul yönüne giden trafik akışında yolun iki şeridi araçlarla dolup taşarken, İstanbul'dan Tekirdağ yönündeki şeritler ise boş kaldı.

Halil Dağ