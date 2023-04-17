Tekirdağ'da 10 bin kişilik dev iftar sofrası havadan görüntülendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede ‘iftar sofraları' düzenleniyor. Bu akşam da Süleyamanpaşa sahil alanında yaklaşık 10 bin kişilik dev iftar sofrası kuruldu. Binlerce Tekirdağlı ezanın okunmasıyla hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. İftara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılırken, sahil manzaralı dev iftar sofrası dron ila havadan görüntülendi. İftardan sonra açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 120 bin kişilik iftar sofraları hazırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

TBMM Başkanı Şentop ise, “Tabii Ramazan'ı buruk yaşıyoruz. Biliyorsunuz, takip ediyorsunuz, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. 6 Şubat'tan bu yana devam eden depremlerin etkileriyle orada yaşayan vatandaşlarımızın maruz kalmış olduğu büyük felaketi izlediniz. Biz yerinde gittik gördük. İnşallah çarşamba günü sondan bir önceki iftarı da yine Hatay Antakya'da onlarla beraber yapacağız. En kısa zamanda oradaki acıları dindirmeye ve vatandaşlarımızın kalıcı konutlara yerleşmesini sağlamak için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bir yıl gibi bir zamanda oraları yeniden şenlendireceğiz" dedi.

Türkiye'nin 20 yılda çok önemli hamleler yaptığını ifade eden Şentop, "Onlardan bir tanesi, az önce Tekirdağ'ımıza Türkiye'nin markası olan Togg otomobiliyle geldik. Bu sadece görülen çalışmaların bir kısmı. Onun dışında Türkiye başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda büyük hamleler başardı. Bu tabii sizlerin vermiş olduğu güç ve destekle birlik beraberlik içerisinde ve siyasi istikrarla sağlanmış olan başarıdır" diye konuştu.

Geçen hafta Batı Trakya'da düzenlenen iftara katıldıklarını söyleyen Şentop, "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var. Oradan Türkiye'ye bakmak da farklı. Türkiye bölgesinde sözü ve kararı merak edilen bir ülke haline geldi. Çok uzun anlatmaya gerek yok. Ukrayna-Rusya savaşında iki ülke arasında arabuluculuk yapan ve somut sonuçlar elde eden tek ülke var, Türkiye. Tahıl koridorunun açılması meselesi, esir değişimi meselesi, yine aynı şekilde yaralıların ve hastaların karşılıklı olarak değişimi meselesi, iki ülkenin de güvendiği dünyadaki tek ülke Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün bunlar Türkiye'deki siyasi istikrarın dirayetli, makul, insaflı ve insani esaslara dayanan politikaları neticesinde gerçekleşti. Bu Türkiye'yi bugünlere hep beraber getirdik. İnşallah bu önemli tercih noktasında, karar noktasında da Türkiye'de istikrarın devamı, yeniden büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin inşası yolunda milletimiz bir karar verecek. Buna güveniyoruz. Buna inanıyoruz. Ben şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Bu gece, Kadir Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hakk bizi böyle güzel günlerde, gecelerde hep bir araya getirsin inşallah. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararımızı vereceğiz ve daha fazla çalışarak yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Halil Dağ



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