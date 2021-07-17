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Tekirdağ'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar çerçevesinde ekili olarak 135 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Grup Amirliği Ekiplerinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde' imalatı yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Saray ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Güngörmez Mahallesi'nde bulunan 100 metrekarelik bir alanda 20 ila 90 santimetre boylarında dikili vaziyette 135 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen Hint kenevirleri cumhuriyet savcısının talimatıyla Saray İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte imha edildi. Hint keneviri bitkilerinden ekspertiz için numune alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Fatih Kıray
 

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