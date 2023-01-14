Tekirdağ'da 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağı yan yolunda meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Eyyüp K. idaresindeki 16 VL 892 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan A. yönetimindeki 59 YM 732 plakalı panelvan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

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