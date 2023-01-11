Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kameraya yansıdı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 11. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir grup kendi arasında tartışma yaşadı. Yoldan geçen A.K. (26) ve Y.G. (24) isimli kişiler tartışmaya müdahale edince kavga çıktı. Büyüyen kavga sonucu A.K. ve Y.G. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Hüseyin Tayyar

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