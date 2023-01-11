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Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kameraya yansıdı

Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kameraya yansıdı
Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kameraya yansıdı

Tekirdağ’da bir grubun tartışmasına müdahale için gelen 2 genç, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 2 kişinin tutuklandığı kavga anları kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da 2 kişinin bıçaklandığı kavga kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 11. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir grup kendi arasında tartışma yaşadı. Yoldan geçen A.K. (26) ve Y.G. (24) isimli kişiler tartışmaya müdahale edince kavga çıktı. Büyüyen kavga sonucu A.K. ve Y.G. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Hüseyin Tayyar

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