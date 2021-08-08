Tekirdağ'da 3 kişin öldüğü korkunç kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü N.S. idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S. (59), S.S. (55), Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızlı bir şekilde seyir halinde olan araç, emniyet şeridini de aşarak korkunç bir şekilde yolun kenarındaki duvara çarpıyor.



Halil Dağ