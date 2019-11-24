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Tekirdağ'da 32 mülteci yakalandı

Tekirdağ'da 32 mülteci yakalandı
Tekirdağ'da 32 mülteci yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği mülteci operasyonunda, 32 kaçak göçmen ile onları kaçırmaya teşebbüs eden bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Muratlı'nın Yurtbekler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yurtbekler Mahallesi'nde devriye atan Muratlı İlçe Jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde; 31'i Pakistan, 1'i ise Bangladeş uyruklu yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen toplam 32 göçmen ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A.T. ise gözaltına alınarak Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Kimlik tespitleri yapılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayı'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltında bulunan şüpheli M.A.T.'nin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Müberra Çelebi
 

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