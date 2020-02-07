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Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı

Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı
Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı

Tekirdağ’da D-110 karayolu üzerinde 7 Vietnam uyruklu şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi D-110 karayolu üzerinde bulunan Gözsüz köyü yolu ayrımında yabancı uyruklu şahısların bulunduğu yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine olay yerinde kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yolda yabancı uyruklu şahısları bulan polis ekipleri yaptıkları araştırmada şahısların Vietnam uyruklu 3 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 7 şahıs olduğu tespit edildi. Gerekli işlemler için polis merkezine getirilen şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

Halil Dağ
 

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