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Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı

Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı
Tekirdağ'da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu’da aynı mevkide iki gün arayla ikinci kez yangın çıktı. Anız ve ağaçlık alan küle döndü.

Tekirdağ’da anız ve ağaçlık alan alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Havuzlar Mezarlığı alt kısmında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle anız tarlasında başlayan yangın, dere yatağındaki ağaçlık alana sıçradı. Hızla yayılan yangın büyük bir alanı etkisi altına aldı. Mezarlığa gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Havuzlar Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri de yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine destek verdi. İki gün arayla çıkan yangında 100 dönüm anız ile çok sayıda ağaç kül oldu.

Hüseyin Tayyar

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