Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilmesi üzerine Tekirdağ'da beklenen yağış başladı.

Uyarıları dikkate alan vatandaşlar sağanak yağışın etkisini göstermesi ile şemsiyelerini açarak yoluna devam etti. Uyarıları dikkate almaya bazı vatandaşlarda sağanak yağışa hazırlık yakalanarak etrafa kaçışmaya başladı. Sağanak yağış etkisinin sürdürürken, bazı vatandaşlar dolu yağışı uyarılarına karşılık araçlarının camlarını battaniye ile kapattığı gözlendi.

Halil Dağ

