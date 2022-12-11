Tekirdağ'da beşiz doğuran koyun şaşırttı

Malkara ilçesine bağlı Pirinççeşme Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren İpek ve Oğuz İyisözlü çiftinin koyunları beşiz doğurdu. Köy sakinleri de kuzuları görmeye gelirken, Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca ziyaret ettiği İpek İyisözlü'ye şal ve altın hediye etti.

İpek İyisözlü, ailece hem şaşkın hem de tarifi olmayan güzel bir duygu içerisinde olduklarını söyledi. İyisözlü, 2 yıl önce koyun işine girdiğini ifade ederek, “Aile büyüklerimiz destekledi. Ben de severek bu işi yapıyorum. 25 koyunla başladık, şu anda 50 tane koyunumuz var. Gece saat 23.00'de bakmaya geldim, bir şey yoktu. Saat gece 02.30 gibi eşim gelip bakmış bir tanesi doğmuş. Ötekileri de müdahale ile doğdu. Bu duruma çok sevindim, çok mutlu oldum. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. 3 tane, 4 tane oldu ama 5 ilk kez oldu. Şu an 50 tane koyunumuz var. Hedefim bu sayıyı 100'e çıkarmak ve bu mesleği daha ileriye götürmek istiyorum” dedi.

Halil Dağ - Erdi Kuru



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.