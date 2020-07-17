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Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler mahallesindeki alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği bilinmeyen 2 saldırgan akşam saatlerinde restorana gelerek restoran sahiplerine saldırdı. Saldırganlar F.K. ve F.K. isimli baba ve oğlu yanlarında taşıdıkları bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı. Yaralı baba ve oğul ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Furkan Bolat
 

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