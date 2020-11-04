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Tekirdağ'da bir kişi aracında silahla vurularak öldürüldü

Tekirdağ'da bir kişi aracında silahla vurularak öldürüldü
Tekirdağ'da bir kişi aracında silahla vurularak öldürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Şamil Açar isimli şahıs, gece yarısı aracında silahla vurularak öldürüldü. İddialara göre, aracına binmek üzere harekete geçen Şamil Acar'a henüz plakası öğrenilemeyen başka bir araçtan ateş açıldı. Vücuduna aldığı çeşitli yaralarla kanlar içinde kalan Açar, yere düştü. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Acar'ın öldüğü belirlendi. Acar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Gökçeli
 

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