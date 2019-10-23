Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik

çalışma yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerden bazılarının Çerkezköy ilçesinde olduklarını belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda H.E., K.S., R.D., M.A.S., A.E.H. ve M.R.E. gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, 3 bin 500 TL ve bin dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin