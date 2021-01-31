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Tekirdağ'da dereler taştı, tarlalar göle döndü

Tekirdağ'da dereler taştı, tarlalar göle döndü
Tekirdağ'da dereler taştı, tarlalar göle döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar suları erirken, sağanak yağış da etkili olunca dereler taştı, tarlalar göle döndü.

Tekirdağ’da dereler taştı, tarlalar göle döndü - Tıkla İzle

Malkara ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kiremitlik Mahallesi'nde şiddetli sağanak yağış sonrası eriyen kar sularının da etkisiyle mahalle merkezinden geçen dere taştı. Boş arazi ve tarlalar su altında kaldı. Mahalle sakinleri, tıkanan dere çevresinde kazma ve küreklerle açma çalışması yaptı.

3 yıl sonra ilk kez taştı

Taşan derenin Karaidemir Barajı'na aktığını ifade eden Kiremitlik Mahallesi Muhtarı Sadri Girgin, “Geçtiğimiz günlerde kar yağmıştı. Devamında şiddetli sağanak gelince sel oldu, deremiz taştı. Birkaç yıldır böyle bir yağış yoktu. En son 3 yıl önce bu dere taşmıştı. Bugünkü yağış esnasında köprü üzerinden yoğun bir su geçişi oldu. Çiftçinin gözü havadaydı ve şükürler olsun Allah verdi” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar

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